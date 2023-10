Zagueiro do Corumbaense passa mal e é levado às pressas para o hospital

O zagueiro Luis Claudio Mendes, de 36 anos, conhecido como Chicago, passou mal na tarde de ontem (15), após o jogo contra o Náutico, no estádio Jacques da Luz, e está internado no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande.

Segundo o vice-presidente do Corumbaense, João Luís Ribeiro, conhecido como Kiko, o atleta passou mal, em momento de comemoração da vitória após o jogo contra o Naútico. “Depois do jogo, ele foi para o vestiário, vibrou pela vitória e estávamos nos aprontando para sair do estádio e ir jantar, quando sentiu-se sentiu mal, reclamando de dores no peito. Imediatamente levamos ele à UPA, onde após avaliação médica, foi constatado que ele estava com parâmetros alterados, como a pressão arterial e batimentos cardíacos. Por isso, por precaução, o médico pediu que ele ficasse, para que fizesse exames. Foi decidido que o presidente Bosco, ficaria com ele. A delegação aguardou mais um período em Campo Grande, esperando alguma definição se ele seria liberado, mas o medico plantonista decidiu interná-lo para exames mais detalhados, para evitar qualquer risco ao atleta”, explicou Kiko ao Diário Corumbaense.

Apesar do susto, o presidente do Corumbaense relatou a imprensa que o atleta está bem, mas em observação. “Ele está consciente, conversando, vamos aguardar os resultados e ver a decisão da equipe médica, para sabermos quais serão os procedimentos. Ainda não há uma avaliação certa”, declarou Bosco que segue acompanhando o atleta.

