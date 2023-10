Motorista tenta entrar em posto de gasolina com veículo em chamas

Por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira (16), uma situação de grande perigo se desenrolou em uma das ruas mais movimentadas de Campo Grande. Uma Fiorino branca, que seguia pela rua Fernando Correia da Costa, subitamente pegou fogo e se aproximou perigosamente de um posto de combustível localizado na esquina da rua 13 de Maio.

De acordo com informações dos funcionários do posto de combustível, o veículo já estava em chamas enquanto percorria a Fernando Correia da Costa e estava prestes a entrar nas instalações do posto. Diante da ameaça iminente, os funcionários pediram ao motorista que evitasse entrar nas dependências do posto de gasolina. O motorista deixou o veículo e fugiu, ainda não tendo sido identificado pelas autoridades.

O condutor do veículo, abandonou o carro em chamas e afastou-se do veículo. Os funcionários do posto empurram o veículo em chamas para longe do estabelecimento e acionando os bombeiros para controlar a situação.

O Tenente do Corpo de Bombeiros, Melim, que liderou a resposta à ocorrência, descreveu a situação: “A ocorrência que recebemos foi de um veículo em chamas na rua Fernando Correa da Costa com a 13 de Maio. Nossa equipe estava próxima, e fomos rapidamente ao local. Utilizamos extintores para conter o fogo e foi usado um caminhão dos bombeiros de 500 mil litros para apagar as chamas para extinguir completamente as chamas.”

Segundo o Corpo de Bombeiros, a origem do incêndio está possivelmente relacionado a um curto-circuito do veículo, uma vez que o painel do carro foi totalmente consumido pelo fogo.

O veículo estava prestes a entrar nas instalações do posto de combustível quando o fogo se alastrou. O condutor tentou entrar nas dependências do posto mesmo com o carro em chamas, e os funcionários do estabelecimento agiram prontamente para evitar o pior. O Tentente do Corpo de Bombeiros afirma não houver feridos até o fechamento desta matéria.

Com informações do Repórter João Gabriel Vilalba

Leia mais: