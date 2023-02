Detento é esmagado por lage de seis toneladas enquanto trabalhava

Polícia suspeita que crime foi premeditado

Um homem, de 44 anos, morreu brutalmente esmagado na tarde desta terça-feira (28), enquanto trabalhava em uma empresa de concreto e lages na BR-163, próximo ao Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), diversas vigas de concreto pesada em aproximadamente seis toneladas caiu sobre o homem que cumpria pena por tráfico de drogas na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira.

A vítima quebrou o pescoço e teve partes do corpo arrancadas pelo peso do concreto. As autoridades suspeitam que o crime foi premeditado, visto que haviam outros dois presos trabalhando com a vítima.

A Polícia Civil e Militar ajuda na investigação do caso, assim como a Perícia. A empresa contratante e a Agepen prestam assistência e atenção necessárias à família da vítima do acidente de trabalho.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba