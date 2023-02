Surtado, homem fica pelado na Santa Casa e é preso em Bataguassu

Crianças e pacientes adultos que esperavam por atendimento médico, ficaram constrangidos, após homem de 49 anos, ficar totalmente pelado, dentro do Pronto Socorro Municipal, da Santa Casa de Baatguassu, a 341 quilômetros de Campo Grande.

Conformes o site local Cenário MS, funcionários do hospital acionaram a Polícia Militar que ao chegar ao local, encontrou o homem já com calça e apenas sem camisa.

O homem, aparentemente, sofre de transtornos mentais. No momento da chegada dos policiais ele falava sem nenhuma coerência ou sem conexão com a realidade

Para assegurar a integridade física do homem e da equipe policial, ele foi detido e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde foi entregue as autoridades policiais.

Diante da situação o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do município foi acionado e encaminhou um servidor, que passou acompanhar o caso. A ocorrência foi registrada como Ato Obsceno.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.