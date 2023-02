‘Golpes Digitais’, nova Cartilha do Consumidor aborda crimes cometidos na Internet

Com temas como golpe do bilhete premiado, invasão de rede social, golpes pelo whatsapp, golpe do link falso, golpe relacionado a pedido de empréstimo mediante pagamento digital, golpe na venda de produtos usados, clonagem de cartão e golpe do pix, será lançada em março, a 5ª edição da Cartilha do Consumidor, pela Câmara Municipal de Campo Grande.

O material está sendo elaborado pelo vereador Otávio Trad, presidente da CCJ e integrante da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, em parceria com o advogado Leandro Provenzano, especialista em direito do consumidor, e com o Procon. “A primeira cartilha foi lançada em 2015 e, de lá para cá, ocorreram muitas mudanças nas relações de consumo. Então, estamos sempre atualizando”, disse.

Trad detalhou que a cartilha vai contemplar temas como golpe do bilhete premiado, invasão de rede social, golpes pelo whatsapp, golpe do link falso, golpe relacionado a pedido de empréstimo mediante pagamento digital, golpe na venda de produtos usados, clonagem de cartão e golpe do pix. “São casos que temos visto e estão sendo ainda mais corriqueiros na vida dos brasileiros”.