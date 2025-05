Detento é encontrado morto em cela no Presídio Estadual de Dourados

O detento Elton dos Santos Vieira, de 35 anos, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (6) dentro da cela 19 da Ala Linear A04 do Presídio Estadual de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. A morte levantou suspeitas, já que o corpo apresentava um ferimento na cabeça.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais penais foram alertados pelos próprios detentos da cela, que gritaram afirmando que Elton estaria passando mal. Segundo os colegas de cela, o homem teria feito uso de drogas, sofreu um mal súbito e, apesar das tentativas de reanimação feitas pelos demais presos, não resistiu.

A Polícia Civil e a equipe de perícia foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram que o corpo de Elton já apresentava rigidez cadavérica avançada, além de um ferimento visível na têmpora direita da cabeça, o que contradiz a versão inicial dos outros presos e levanta dúvidas sobre a real causa da morte.

Segundo os levantamentos preliminares, a cama usada por Elton era uma rede suspensa junto ao teto, no lado esquerdo da cela. Ela foi encontrada bem arrumada, o que pode indicar que ele não morreu deitado no local habitual de descanso.

Na cela onde o corpo foi encontrado estavam outros oito presos, que serão ouvidos pela Polícia Civil. O local foi isolado para perícia, e as investigações seguem para esclarecer se a morte foi resultado de violência, overdose, ou acidente.

A causa oficial da morte ainda não foi confirmada. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Dourados.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais