Feira literária abre inscrições para oficinas em Bonito

A 10ª edição da FLIB (Feira Literária de Bonito) abriu inscruções para oficinas que ofereçam liberatura, educação, memória, escrita criative e amplie o diálogo com a literatura e a diversidade cultural. As atividades serão realizadas entre os dias 8 e 11 de julho, em Bonito, com vagas limitadas e participação gratuita mediante inscrição.

A programação reúne escritoras, educadoras, pesquisadoras, artistas e mediadoras de leitura em propostas voltadas a diferentes públicos, de educadores e acadêmicos a leitores, idosos e pessoas interessadas em experimentar novas formas de criação literária. As oficinas abordam temas como literatura indígena infantil, educação antirracista, grafismo indígena, literatura fantástica, edição de livros para a infância, mediação de clubes de leitura, aldravias, memória afetiva e jogos de escrita criativa.

Oficinas aproximam público de diferentes práticas literárias

No dia 8 de julho, das 9h às 11h, a multiartista, ilustradora e mulher Guarani Miguela Moura ministra “Palavras que Sonham: Literatura Indígena Infantil e Educação Antirracista”. Nascida na fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, ela desenvolve uma pesquisa artística ligada à ancestralidade, espiritualidade e memória. A atividade propõe um espaço de formação e sensibilização para o uso da literatura indígena infantil como instrumento pedagógico, valorizando narrativas ligadas ao território, à oralidade e à diversidade cultural.

Também no dia 8, das 13h às 15h, Jadi Ribeiro, artista visual, atriz, fotógrafa, professora indígena e fundadora do coletivo Koa Kuera, conduz a “Oficina de Grafismo Indígena como linguagem”. A proposta apresenta grafismos tradicionais Kaiowá e Guarani, seus significados simbólicos e formas de expressão artística, com experimentação prática dos participantes.

A programação segue no dia 9 de julho, das 8h às 11h, com “Edição de livros para a infância: olhares e possibilidades”, ministrada por Eva Vilma, escritora, educadora, ativista literária e integrante dos coletivos Tarja Preta de Literatura Independente e Mulherio das Letras. A atividade aborda etapas do processo editorial, curadoria, leitura crítica, adequação de linguagem, acessibilidade, democratização da leitura e a relação entre texto, imagem e projeto gráfico.

À tarde, das 14h às 16h, Tânia Souza, professora, poeta e autora de literatura para infância, conduz “Jogos de escrita para gente curiosa”. A oficina propõe exercícios breves de escrita criativa a partir de imagens, palavras incomuns, memórias, associações e situações absurdas, com foco na criação espontânea e nas poéticas do cotidiano.

No dia 10 de julho, das 9h às 11h, Adrianna Alberti, escritora, pesquisadora, integrante do Mulherio das Letras MS, diretora cultural da UBE-MS e fundadora do projeto Expressões do Fantástico, conduz uma oficina dedicada à literatura fantástica na escrita criativa de textos curtos e poéticos. A proposta aproxima os participantes de narrativas insólitas, fantásticas e grotescas presentes na literatura, no imaginário popular e no folclore nacional.

Ainda no dia 10, das 13h às 15h, Flávia Rohdt, poeta, educadora e pesquisadora, ministra “Entre o mínimo e o infinito”, voltada a educadores e acadêmicos. A atividade trabalha a produção de aldravias e suas possibilidades em sala de aula, articulando prática, reflexão e formação sensível.

No mesmo horário, Luciana Gerbovic, mediadora há mais de 15 anos, formadora de mediadores, escritora e uma das coordenadoras da Escrevedeira, conduz a “Oficina de Mediação de clubes de leitura”. A proposta é destinada a pessoas interessadas em iniciar clubes de leitura ou aprimorar a mediação de grupos já existentes, apresentando caminhos para conduzir encontros e fortalecer experiências coletivas de leitura.

No dia 11 de julho, das 9h às 11h, Karina Vicelli, professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no IFMS e assistente de curadoria da FLIB, apresenta “Poética: Arrebol e Outras Cores do Tempo”, voltada ao público da terceira idade. Inspirada na trajetória de Luciano Serafim, um dos homenageados da FLIB 2026, a atividade trabalha memória afetiva, oralidade, escrita e construção coletiva, valorizando histórias de vida por meio da poesia e da crônica.

Todas as oficinas têm 30 vagas e serão realizadas em salas temáticas da FLIB, como Jardim Selvagem e Bolha de Sabão. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://flibonito.com/oficinas/

Além das atividades abertas ao público, a programação formativa da FLIB 2026 também contará com duas propostas exclusivas para professores da rede municipal de Bonito. Uma delas será conduzida por Bianca Resende, com foco em mediação de leitura para crianças. A outra será ministrada por Lavínia Rocha, com o tema “Pedagogia do entusiasmo”. As vagas serão destinadas inicialmente aos professores do município e, caso não sejam preenchidas, poderão ser abertas a outros interessados.

Evento oficial

A edição de 2026 prestará homenagem à escritora Lygia Fagundes Telles e ao escritor e editor douradense Luciano Serafim, que faleceu em 2025 e teve participação marcante na história da feira.

Outras atrações ainda devem ser anunciadas nas próximas semanas. A 10ª Feira Literária de Bonito será realizada de 7 a 12 de julho, na Praça da Liberdade.

A edição conta com o apoio do deputado federal Vander Loubet, da deputada federal Camila Jara, da senadora Soraya Thronicke, da Prefeitura Municipal de Bonito, do Ministério da Cultura e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A FLIB integra o Calendário Municipal de Eventos de Bonito e, desde a publicação do decreto estadual nº 6.457, de 11 de agosto de 2025, também faz parte do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, reforçando sua relevância no cenário cultural e educacional do estado.

Serviço:

10ª Feira Literária de Bonito (FLIB)

Data: 7 a 12 de julho de 2026

Local: Praça da Liberdade, Bonito/MS

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