Prefeita promove mudanças no Executivo e define novos comandos em Licitações e Infraestrutura

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, promoveu mudanças em áreas estratégicas da administração municipal, com alterações nos comandos da Selc (Secretaria Especial de Licitações e Contratos) e da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

A advogada Gracieth Abrahão Costa Santos foi nomeada como nova secretária especial de Licitações e Contratos. Com mais de 25 anos de experiência jurídica na administração pública, ela possui trajetória consolidada nas áreas de Direito Público, licitações e contratos administrativos.

Antes de assumir a secretaria, Gracieth ocupava o cargo de chefe da Assessoria Jurídica da própria pasta. Ao longo da carreira, também atuou como superintendente jurídica de Licitações e Contratos do Município de Campo Grande e exerceu a função de procuradora-geral do Município de Naviraí.

Graduada em Direito pela Unigran, a nova secretária possui especializações em Licitações e Contratos, Direito Público e Direito Constitucional.

A mudança ocorre com a saída de André de Moura Brandão do comando da Secretaria Especial de Licitações e Contratos. Servidor com atuação na área de compras públicas desde 2017, Brandão exerceu funções técnicas e operacionais até 2020. Em 2021, assumiu a Superintendência do Sistema de Registro de Preços da Prefeitura de Campo Grande, sendo um dos principais responsáveis pela criação e implantação da estrutura.

Também participou da implementação da Lei Federal nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Capital. Ex-vereador, é autor de artigos e ministrante de cursos e palestras voltados à área de contratações públicas. Em 2023, passou a comandar a então Secretaria-Executiva de Compras Governamentais.

Com a reestruturação, André Brandão foi reconduzido ao cargo de secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, pasta que estava sem titular desde a saída de Marcelo Miglioli, em 1º de abril.

Desde então, a secretaria vinha sendo conduzida interinamente pelo secretário-adjunto, Paulo Eduardo Cançado Soares, que permanece na função. A nomeação de Brandão encerra um período de quase dois meses sem um titular efetivo à frente de uma das principais pastas da administração municipal, responsável pela execução de obras, manutenção viária e serviços urbanos da Capital.

As mudanças reforçam a estratégia da gestão municipal de preencher cargos estratégicos com servidores que já integravam a estrutura administrativa e possuem experiência nas respectivas áreas de atuação.

A mudança deve sair em edição extra do Diogrande no final da tarde de hoje.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram