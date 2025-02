Ex-presidente da Assomasul, Valdir Coutio vira alvo do Ministério Público

Um Inquérito Civil foi instaurado pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para investigar possível ato de improbidade administrativa no mandato do ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, que também atuou como presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e em declaração ao Jornal O Estado, defendeu gestão com transparência e se colocou à disposição da Justiça.

O inquérito civil 06.2024.00001059-9 foi aberto devido ao esgotamento do prazo da Notícia de Fato nº 01.2024.00005289-0, que já investigava o ex-prefeito, depois que foram publicadas notícias no site oficial da Prefeitura de Nioaque e uma entrevista do ex-prefeito, que o Ministério Público entendeu como “manifesto propósito de enaltecer sua imagem pessoal perante os ouvintes e eventuais eleitores”. Essa conduta, segundo o MPMS, configura uma afronta aos princípios da administração pública, representando “uma violação dos ditames de impessoalidade e moralidade que orientam a gestão pública”.

A ação conduzida pela promotora de Justiça Mariana Sleiman, tem como objetivo apurar possível ato de improbidade administrativa especificamente por violar o artigo 11, inciso XII, da Lei nº 8429/92 (Praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, para promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos).

O MPMS também considerou que a publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo “vedada a sua utilização para fins de promoção de autoridades ou servidores públicos”, conforme o artigo 37, parágrafo §1º da Constituição Federal.

O inquérito civil busca apurar se houve “danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos”. Além disso, o MPMS pretende verificar se houve “ofensa aos princípios da Administração Pública”.

Por sua vez, o político afirmou que sempre trabalhou com transparência. “Durante 8 anos no mandato de prefeito, as prioridades foram o desenvolvimento do município nas políticas públicas do governo estadual e federal para melhorar a qualidade de vida da população dos assentamentos, quilombolas e das aldeias indígenas. Como pessoa pública sempre trabalhei com transparência”.

Ainda segundo Valdir, ele estará a disposição para esclarecer qualquer assunto que envolva seu nome.

Conforme solicitação da promotora, uma ata notarial sobre as matérias veiculadas no site da Prefeitura de Nioaque será lavrada, durante a investigação.

Por Sarah Chaves