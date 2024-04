Falamansa, Festa do Pé de Soja, circo, exposições e teatro são opções para o fim de semana

O terceiro fim de semana de abril tem como atração principal o show gratuito do Falamansa, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no domingo (21). Segunda apresentação do MS Ao Vivo, o tradicional forró promete colocar todo mundo para dançar a partir das 17h.

Trazendo os palhaços Patati e Patatai, o Circo Mundo Mágico está de volta à capital, instalado agora na Praça do Papa. No Shopping Campo Grande, restam apenas algumas semanas para terminar a temporada do Ita Center Park, com mais de 15 brinquedos e atrações.

O Fulano di Tal segue percorrendo o estado, em celebração aos seus 20 anos de palco, com a peça gratuita “O Bem-Amado”. Neste fim de semana, o grupo teatral estará em Nova Andradina e Três Lagoas.

Talentos da literatura sul-mato-grossense, as corumbaenses Anna Dichoff e Bernadete Piassa lançam seus livros neste fim de semana. A primeira apresenta “O Rio Taquari e a Lua”, em solenidade na Biblioteca Isaías Paim, em Campo Grande. Já Bernadete escolheu a terra natal, a Cidade Branca, para iniciar a divulgação de sua nova obra: “Polca Paraguaia”.

Para comemorar mais um aniversário de Laguna Carapã, a Festa do Pé de Soja Solteiro vem com tudo, chegando à 24ª edição. Além do tradicional concurso que conta quantidade de vagens por pé de soja, haverá shows gratuitos com Fred e Fabrício, João Haroldo e Betinho, Loubet, João Lucas e Walter Filho, Bruno Gregório e Marco Aurélio, e muito mais.