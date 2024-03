Nesta quinta-feira(14), um homem que possuía contra si dois mandados de prisão foi capturado em uma construção, na cidade de Jaraguari, há 55km de Campo Grande.

A prisão foi feita pela Polícia Civil de MS, por meio da 5ª Delegacia de Campo Grande. O homem, B.M.C., de 27 anos, foi preso pelo crime de homicídio e tráfico de drogas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.