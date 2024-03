Governo vai encaminhar egressos do programa de estágio ao mercado de trabalho

Para promover a inclusão de recém-graduados no mercado de trabalho, o Governo do Estado criou o Conectando Talentos. A iniciativa é uma cooperação entre a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) para possibilitar que recém-graduados, egressos do Programa de Estágio do Governo, tenham encaminhamento personalizado às vagas no mercado de trabalho.

Na manhã desta quinta-feira (14), foi realizada na Funtrab a cerimônia de lançamento do programa. O Conectando Talentos: Egressos do Programa de Estágio do Governo de MS” foi apresentado pelo secretário executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), Thaner Castro Nogueira.

“Esses profissionais que estão saindo do estágio têm um diferencial competitivo para o mercado de trabalho. Eles podem, dentro das oportunidades, atuar em atividades operacionais e técnicas, relacionadas a gestão, fundamental para a competividade das empresas. Os empresários vão ter a oportunidade de ter profissionais recém-formados, capacitados e com experiência em gestão na administração pública”, reforçou.

Nesta fase inicial, 58 egressos do Programas de Estágio do Governo de MS já estão aptos a realizar o cadastro no Portal Mais Emprego para concorrer a uma oportunidade de trabalho.

Também participaram do evento nesta quinta-feira (14), representantes das universidades parceiras do Programa de Estágio do Governo (UFMS, UEMS, UCDB, IFMS e Uniderp), representantes do Sistema S, empresários e egressos do programa.

Como funciona o Programa Conectando Talentos

Ao concluir o estágio, o estudante recebe um histórico de todas as avaliações emitido pelo Programa de Estágio do Governo de MS e um certificado de conclusão das atividades, emitido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Com esses dois documentos e mais o certificado de conclusão do curso de graduação, ele deve comparecer à Funtrab com os documentos pessoais (RG, CPF), o número do PIS ou Cartão Cidadão e a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para se cadastrar Portal Mais Emprego.

Cadastrado, o graduado passa a ser candidato a uma vaga de trabalho e a ter acesso personalizado ao sistema para monitorar os encaminhamentos realizados pela Funtrab.

A Funtrab é responsável por prestar o atendimento personalizado, fazendo o cruzamento entre o perfil dos candidatos com as vagas disponíveis e realizar o encaminhamento para as entrevistas de trabalho.

O objetivo desse serviço é promover a inserção de trabalhadores nas vagas de emprego disponibilizadas e, assim, diminuir o tempo na busca por uma ocupação.

