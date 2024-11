Denúncia faz polícia encontrar R$ 15 milhões em drogas e dois fuzis em Jaraguari

A Polícia Civil por meio da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) apreendeu, nessa sexta-feira (22), em Jaraguari, distante 45 quilômetros de Campo Grande, 205 kg de maconha, 523 kg de cocaína, além de dois fuzis.

Conforme informações, os agentes receberam denúncia de que os fardos com o entorpecente foi visto na cidade. Dessa forma, os investigadores se deslocaram à cidade e encontraram a carga de droga na zona rural.

Não há informações se alguma pessoa foi presa. A droga foi avaliada em R$ 15 milhões e encaminhada à sede da Denar, em Campo Grande.

