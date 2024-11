Pai é suspeito de raptar crianças em Campo Grande

A DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) informou que as duas pessoas que aparecem em um vídeo, em que supostamente raptam as duas crianças no Jardim Leblon, em Campo Grande, são oficiais de justiça que cumpriam mandado uma residência próxima. O pai dos meninos é o principal suspeito.

A delegacia confirmou que o homem, identificado como Pedro José Albarran Cravo foi visto em uma lotérica de Campo Grande, na manhã de sexta-feira, junto dos filhos.

Ele imprimiu alguns documentos e saiu do local, não sendo mais visto. O suspeito saiu da Venezuela há cinco dias e afirmou à família que se mudaria para os Estados Unidos. Recentemente vendeu as motocicletas que tinha e não deu mais notícias.

Quem tiver qualquer informação sobre as crianças pode entrar em contato pelo telefone (67) 99197-1064 e falar coma Yessica ou pelo (67) 99238-4923 na DHPP.

