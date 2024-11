Homem agressivo é preso por violência doméstica por agredir a filha em Dourados; Mãe e menor se esconderam no banheiro.

Na noite de quinta-feira (21), um homem identificado como, Aldemar Ramos da Silva, de 38 anos, foi preso por violência doméstica em Dourados.

De acordo com o Dourados News, mãe e a filha se trancaram no banheiro da casa por medo do homem agressivo.

Aldemar agrediu a filha de 16 anos após discussão e também agrediu a esposa quando ela tentou intervir na briga.

A Polícia foi acionada e o homem foi encontrado agressivo e acabou preso. Um revólver calibre 38, seis munições, uma foice e uma foice foram apreendido.

Ele ainda teve que precisar de atendimento médico por ter cortado a mão ao dar um soco numa janela.

Aldemar foi preso em flagrante.

O crimes cometidos foram posse ilegal de arma, ameaça, vias de fato e dano na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

