Tradicional “Guerra D’Água”de Carnaval acontece domingo e terça-feira em Ponta Porã

Evento tradicional do Carnaval acontece das 13h às 17h e contará com esquema especial de segurança

Uma das atrações mais tradicionais do Carnaval de Ponta Porã já está confirmada e promete movimentar a cidade. A “Guerra D’Água” será realizada nos dias 15 e 17 de fevereiro, domingo e terça-feira, das 13h às 17h, na Avenida Brasil, no trecho entre as ruas Tiradentes e Guia Lopes.

Conhecida por reunir foliões de diferentes idades, a brincadeira se tornou um dos eventos mais aguardados do calendário festivo local. Todos os anos, moradores e visitantes aproveitam o clima carnavalesco aliado ao calor típico do mês de fevereiro para participar da confraternização realizada na principal via da cidade.

A programação contará com estrutura organizada pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã, que prevê medidas para garantir a segurança e a tranquilidade do público. Durante o evento, o trecho da avenida será interditado, com sinalização e orientação para motoristas e pedestres. Condutores que não pretendem participar da festividade deverão utilizar rotas alternativas previamente indicadas.

A Guarda Civil Municipal de Ponta Porã atuará na organização e no controle da área do evento, enquanto a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reforçará o policiamento preventivo e ostensivo, tanto no local da festa quanto em outros pontos do município.

A expectativa é que a edição de 2026 repita o sucesso dos anos anteriores, mantendo a tradição marcada pela alegria, organização e integração entre a população durante o período carnavalesco.

