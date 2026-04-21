Dentista é preso após denúncia de assédio sexual em clínica na fronteira

Um dentista de 41 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (20), após ser denunciado por assédio sexual contra uma paciente em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

A prisão ocorreu por volta das 14h, dentro de uma clínica particular localizada no bairro Marechal Estigarribia, após denúncia feita por uma jovem de 20 anos.

De acordo com o relatório policial, agentes da Polícia Nacional do Paraguai foram até o local, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante.

O promotor de plantão, Santiago Martinez, foi comunicado sobre o caso. O dentista foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição do Ministério Público do Paraguai.