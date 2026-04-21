Jovem é suspeito de furtar mais de R$ 17 mil da avó acamada em Maracaju

Um jovem de 21 anos, que não teve suas informações divulgadas, é investigado por suspeita de furtar mais de R$ 17 mil da própria avó, uma idosa acamada, em Maracaju, a cerca de 160 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado na segunda-feira (21).

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz era responsável por cuidar da avó devido ao estado de saúde dela. Diante disso, aproveitando da vulnerabilidade da vítima e da situação, ele teria contratado empréstimos no nome da idosa, totalizando R$ 17.071,58.

A fraude foi descoberta por outra neta, ao tentar sacar o benefício referente ao mês de março. Sem conseguir retirar o dinheiro, ela procurou a agência bancária e foi informada de que o valor havia sido comprometido para pagamento de empréstimos.

Ao verificar a origem das transações, foi constatado que os contratos foram feitos pelo aplicativo do banco da vítima. A partir disso, a família identificou o neto como responsável pelas movimentações.

Questionado, o jovem admitiu ter feito ao menos um empréstimo. Conforme o registro, ele ainda tentou realizar novas operações no mesmo dia em que o caso veio à tona.

A ocorrência foi registrada como furto qualificado, com agravante por ter sido praticado contra idoso, e será investigada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.