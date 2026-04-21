Expogrande 2026 quebra recordes e movimenta R$ 854,5 milhões, superando edição anterior

Com crescimento de 34%, a feira agropecuária teve destaque nos leilões e instituições financeiras

Sucesso e recorde: resume a Expogrande 2026. A maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul encerrou a 86ª edição com um total de R$ 854,5 milhões de reais movimentados durante os dias de evento. Com um crescimento de 34% em comparação a 2025, a edição deste bateu recorde, registrando a maior movimentação financeira da história do evento.

Um dos principais responsáveis por esse aumento foram os leilões. O crescimento no faturamento dos leilões retratou o bom momento vivido pela pecuária, com arroba acima dos R$ 360,00 e forte valorização do gado de reposição, principalmente a bezerrada.

Para o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, o resultado deste ano da Expogrande é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de vários anos. “O crescimento da Expogrande é fruto de um trabalho contínuo, com cada vez mais confiança do público e dos produtores. Hoje, a feira se consolidou como um ambiente real de negócios, com boas condições comerciais, qualidade dos animais ofertados e um momento positivo da pecuária, que impulsiona os resultados”, afirma Bumlai.

Ao todo, foram realizados 24 leilões, que movimentaram R$ 51,2 milhões — crescimento de 65% em relação ao ano anterior — com a comercialização de 9.153 animais.

A dinâmica do mercado de reposição foi bem caracterizada na realização do Leilão de Corte Virtual Pantanal Expogrande, no dia 14 de abril. Com a venda de 2.911 animais, o remate atingiu o faturamento recorde da feira, com R$ 10,2 milhões e uma média de R$ 3.510,00 por animal.

Outro do segmento, o Leilão Lendas do Corte, no dia 15 de abril, vem em seguida em faturamento, com R$ 8,7 milhões.

No segmento de equinos, o destaque foi para a 19º Leilão QM LB e Convidados, com faturamento de R$ 4,2 milhões e média de R$ 111,3 mil por animal. A raça registrou ainda um movimento de R$ 3 milhões durante o tradicional 40º Leilão Max QM, com média de R$ 83,8 mil por animal arrematado.

Participaram da feira este ano as raças bovinas nelore, tabapuã, girolando e gir leiteiro, além das raças equinas quarto de milha, pantaneiro, crioulo e árabe.

39 mil pessoas em um só dia

Com um sistema de cadastro online para o público geral, este ano, a feira registrou a presença de 130 mil pessoas que passaram pela Expogrande durante os dias de evento. No ato de abertura, realizado no dia 09, com entrada gratuita e show de Zezé Di Camargo, 39 mil pessoas marcaram presença, superando o público de 2025.

Outra atração que sempre recebe um grande volume de visitantes, a Fazendinha da Acrissul, registrou a presença de 20 escolas, totalizando 1.445 alunos, que foram ao Parque Laucídio Coelho para ver os animais em exposição. Além disso, a Fazendinha atraiu 45 mil pessoas, que visitaram a área destinada aos animais.

Com os números recordes de movimentação financeira e de participação do público, Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul, afirma que esta edição foi histórica: “O sucesso deste ano é um reflexo do trabalho realizado ao longo de várias edições. A Expogrande consolidou-se como um evento de extrema importância para o setor agropecuário e a economia de Mato Grosso do Sul.”

Rodada de negócios e anúncio de FCO

Para fomentar a inovação e gerar oportunidades para pequenos negócios e startups sul-mato-grossenses, o Sebrae/MS, promoveu uma série de ações dentro da feira, com destaque para a Rodada de Negócios, que reuniu cerca de 70 participantes e resultou em mais de R$ 18 milhões em novas parcerias.

Durante reunião do Conselho Deliberativo do FCO na Expogrande, foram aprovadas 72 cartas-consulta, sendo 20 do FCO Empresarial e 52 do FCO Rural, totalizando cerca de R$ 122 milhões em investimentos destinados ao fortalecimento do agronegócio e do setor empresarial sul-mato-grossense.

Ian Netto