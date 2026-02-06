Denar incinera quase 10 toneladas de drogas apreendidas em Campo Grande

A Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) realizou a incineração de quase 10 toneladas de entorpecentes, resultado de apreensões feitas por diferentes forças de segurança de Campo Grande. A ação ocorreu como parte dos procedimentos legais previstos para a destinação de drogas ilícitas.

Durante o ato, foram destruídos 8.902,328 quilos de maconha e 1.037,931 quilos de cocaína, totalizando mais de 9,9 toneladas de entorpecentes retirados de circulação. O material incinerado é proveniente de operações e apreensões realizadas ao longo do tempo por órgãos de segurança pública que atuam na região.

A incineração integra a rotina operacional da Denar e segue os critérios estabelecidos pela Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), que determina a presença de autoridades e representantes de órgãos fiscalizadores para garantir a legalidade e a transparência do procedimento.

Estiveram presentes no local o delegado titular da Denar, Hoffman D’Avila Candido e Sousa, acompanhado de sua equipe, além do promotor de Justiça Douglas Oldegardo Carvalho dos Santos, peritos oficiais do IALF e fiscais da Vigilância Sanitária, que acompanharam todas as etapas da destruição do material.

Segundo a delegacia, a medida reforça o combate ao tráfico de drogas e impede que os entorpecentes apreendidos retornem ao mercado ilegal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram