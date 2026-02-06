OAB/MS e IEPSIS lançam edição 2026 do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteiras na próxima semana

Está tudo pronto para o lançamento oficial do Congresso Internacional Autismo Sem Fronteira 2026, no dia 10 de fevereiro, às 14h30, no auditório da Prefeitura de Ponta Porã, cidade onde foi realizada a primeira edição e será palco da edição 2026.

O congresso é uma realização da OAB/MS e do Instituto IEPSIS, com apoio do Governo de MS e da Prefeitura de Ponta Porã, e o lançamento será aberto ao público, marcando o início de um movimento que reunirá especialistas, profissionais, famílias e toda a comunidade, com foco em diálogo, capacitação e inclusão.

A idealizadora do primeiro congresso e Membra Consultora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB/MS, Chayene Marques Georges do Amaral, garante que o lançamento é o começo de algo grande, um convite para viver dias que marcarão a história, em um dos maiores congresso sobre autismo no país.

“Se você é familiar de autista, profissional da saúde, da educação, do direito ou simplesmente acredita que a sociedade precisa aprender mais sobre autismo esse evento é pra você. A exemplo das edições anteriores, profissionais renomados compartilharão conhecimento na edição 2026 do congresso. Espero vocês para o lançamento e para os dois dias do evento, que será um dos maiores sobre inclusão do Brasil”, disse.

O lançamento será no auditório da Prefeitura de Ponta Porã, que fica na Rua Guia Lopes, 663, na região central de Ponta Porã (MS). A edição 2026 do congresso será nos dias 14 e 15 de março e reunirá ciência, inclusão e grandes debates sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecendo o compromisso da OAB/MS e do Instituto IEPSIS com toda a sociedade.

