Denar fecha “boca de fumo” no Bairro Jardim Santa Emília

A Polícia Civil, por intermédio da Denar, prendeu, nesta quarta-feira (27) quatro pessoas suspeitas de estarem vendendo drogas em uma residência no Bairro Jardim Santa Emília, em Campo Grande. Os indivíduos vão responder por tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e resistência.

A equipe do Setor de Investigações realizou diversos trabalhos de inteligência policial. Dessa forma, conseguiu levantar a informação de que, na residência dos suspeitos, persistia a situação de “boca de fumo”, uma vez que, há poucos dias, o líder da organização criminosa, de 27 anos, teria sido preso pela prática do mesmo crime. Porém, o suspeito obteve a liberdade provisória e, imediatamente, teria retomado as vendas ilícitas de entorpecentes.

Dinâmica de entrega das drogas

A Denar chegou a dinâmica de como funcionava. O homem de 27 anos era o chefe; um dos homens de 25 anos e o de 20 anos auxiliavam o líder nos atos de mercancia ilícita; e o quarto indivíduo fazia a segurança do local, armado com um revólver. Além disso, este último realizava um serviço de delivery. Isto é, os criminosos também realizavam a entrega das drogas.

Após o levantamento do referido modus operandi, a equipe policial realizou diversas diligências na região e notou um possível usuário saindo da residência com os entorpecentes. Em abordagem e busca pessoal, os policiais civis conseguiram localizar com esse indivíduo cerca de 7 pinos de cocaína. Ao ser questionado, o homem acabou admitindo que teria acabado de comprar a droga na boca de fumo alvo do monitoramento policial.

Diante da situação flagrancial, os policiais civis resolveram fazer a incursão na casa. No momento que a equipe entrou, dois indivíduos tentaram fugir, correndo pelos fundos e pulando muros. Todavia, os suspeitos que tentaram a fuga foram prontamente cercados e detidos. Os demais membros da associação para o tráfico também foram presos.

No local, a equipe do Setor de Investigações, formada por Investigadores, Escrivães e Delegados, realizou considerável apreensão de drogas, arma e petrechos para o tráfico. Dentre elas, 102g de cocaína; tabletes de maconha, pesando cerca de 100 g; aparelhos de telefonia móvel; uma motocicleta; um revólver de calibre .22; munições; sacos fechados contendo centenas de pinos para o armazenamento de cocaína; anotações referentes à contabilidade do tráfico; papel-filme; tesoura; além de tantos outros petrechos.

a apreensão aconteceu durante mais uma investigação oriunda da OPERAÇÃO ÔMEGA, realizada em caráter permanente pela DENAR– que visa coibir o tráfico doméstico.

