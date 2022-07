Para se defender de agressão, vítima dá facada na cabeça de ex-namorado

Um homem invadiu a casa da ex-namorada e tentou enforcá-la, na madrugada desta quinta-feira (28). Para se defender, a mulher conseguiu pegar uma faca de serra que estava em seu bolso e cravar na cabeça do agressor. O caso ocorreu na Rua Enéas Francisco Belo, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

A mulher estava descascando laranja, quando o ex-namorado, que mora na casa ao lado, invadiu a residência e iniciou as agressões. Como já estava com a faca próxima, a mulher desferiu o golpe na região da têmpora.

Após se defender, a mulher ainda ligou para o Samu e utilizou uma toalha para estancar a sangria na cabeça do homem. Ele sofreu um corte de cerca de 5 centímetros, perdeu muito sangue e foi levado a uma unidade de saúde. A mulher foi encaminhada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e atendida pelo setor psicossocial.

Após os atendimentos, o homem disse a polícia que estava dormindo quando levou a facada. Entretanto, de acordo com investigações, a polícia negou a veracidade dessa versão, haja vista que não foi encontrado nenhum indício de sangue nos quartos, mas sim na cozinha e quintal da casa, o que bate com o relato da mulher.

Atendimentos

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.