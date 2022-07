Obras no Jardim Centenário prevê mais de 1 quilômetro de drenagem

As ruas Itabarito, Xanxere, Baliza, Caxiuna, Limão, Barra da Corda, José da Silva, Regeneração, Seis de Outubro, Granada, Ribeirão das Neves, Morro do Chapéu e Moçambique também receberão asfalto. As ruas Morro do Chapéu e Moçambique já têm trechos asfaltados que serão recapeados.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, será contratado para a região o projeto executivo do prolongamento da Avenida Thyrson de Almeida, que fica às margens do Rio Anhanduí e será estendida até a Avenida Guaicurus. “Com o projeto pronto, vamos buscar a garantia de recursos para o prolongamento das duas avenidas junto ao Orçamento da União de 2023”, explica.

Outras obras

No Jardim Tarumã, próximo ao Residencial Laranjeira, a empreiteira iniciou a limpeza das ruas, estaqueamento e descarga do material de drenagem enquanto aguarda a expansão da rede de esgoto. Estão programados 678 metros de asfalto nas ruas Franca, Portobelo, Maria Izabel e Rua Aral, onde será feito um pavimento de lajota intertravado.

Já na Vila Nasser as obras de pavimentação estão avançadas. Foram realizados 1.719 metros de drenagem, 2.136 metros de asfalto dos 4 mil metros quadrados previstos. No bairro Nova Campo Grande, estão concluídos 8,3 km de asfalto e 5,5 km de recapeamento.