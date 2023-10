Denar apreende cocaína avaliada em R$ 9 milhões

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontrou um depósito de drogas no bairro Jardim Monte Alegre, em Campo Grande. A ação levou à prisão de dois suspeitos e à apreensão de 170 tabletes de cocaína, totalizando 172,6 kg. Estima-se um prejuízo de aproximadamente R$ 9 milhões.

O delegado da DENAR, Roberto Guimarães, esclareceu que as autoridades receberam informações sobre a retirada de uma grande quantidade de drogas de um “guarda-roupa”, entretanto a única pista era a parte final da placa de um veículo Volkswagen Gol, que foi apreendido.

“Nesse final de semana, recebemos informações de que uma grande quantidade de drogas seria retirada de um guarda-roupa em uma residência, normalmente o que eles chamam de um depósito, em alguma casa alugada de Campo Grande. Tínhamos apenas parte da placa do veículo (como pista), mas, com a ajuda da PRF, conseguimos identificá-lo e o bairro onde ele estava. Com base nessas informações, realizamos investigações no local e, junto com os serviços de inteligência da PRF, confirmamos a veracidade das informações.” Disse o delegado Roberto Guimarães.

Um dos suspeitos tinha passagem por violência doméstica, ameaça outros crimes não relacionados ao tráfico de drogas.

O delegado ainda reforçou que não sabe a ligação do grupo com outras apreensões. “Como aqui é um entreposto pode existir relação com outros grupos, ou pode ser um grupo autônomo. Isso aí a gente vai definir com base nas investigações.

Os detalhes sobre o destino exato da droga e o papel dos suspeitos na operação ainda não foram determinados, pois eles escolheram permanecer em silêncio durante o interrogatório. O delegado acrescentou que a identificação do grupo ou do responsável pela droga será investigada posteriormente.

