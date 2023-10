Semana inicia com instabilidade e possibilidade de chuva em MS

O dia começou com sol entre nuvens em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, e a meteorologia indica que a segunda-feira (30) será de chuvas no Estado. Há possibilidade de tempestades com raios e rajadas de vento, porém as temperaturas seguem altas, com máximas de até 38°C na região pantaneira.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) este cenário ocorre devido intenso fluxo de fluxo de calor e umidade, aliado a uma baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Nas regiões Sul e Leste do Estado as mínimas ficam entre 20°C e 23°C, com máxima de 32°C. Já na região pantaneira e sudoeste a mínima será de 23°C e máxima de até 38°C. Já em Campo Grande a máxima chega a 33°C e mínima de 23°C.

Entre os dias 3 e 4 de novembro o Cemtec avisa que vai ter um avanço de uma frente fria no Estado, com chuvas, tempestades e quedas nas temperaturas, podendo chegar a 9°C e 11°C na região Sul do Estado.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial para tempestade com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso, o aviso também indica que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além disso, a região sul está sob alerta laranja, ou seja, de perigo, para tempestade com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Este aviso tem início na madrugada de hoje e vale até o fim da manhã de segunda-feira (30).