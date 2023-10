Ideias criativas e econômicas para fantasias de Halloween

Professora do curso de design de moda explica que as tendências de 2023 vão desde a cultura pop ao clássico do terror

A celebração do Halloween tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil. Além de proporcionar um momento de interação social, a festividade oferece uma vasta gama de opções de fantasias para explorar a criatividade e se divertir. Em 2023, as maiores inspirações para as fantasias vêm da cultura pop, especialmente de séries e filmes como “Wandinha”, “Pearl”, “Barbie” e Ghostface, da série de filmes “Pânico”.

De acordo com a professora do curso de design de moda da Estácio, Ana Carolina de Santana, é o momento ideal para pensar em fantasias que possam ser customizadas, sem gastar muito. “Com um pouco de criatividade e utilizando itens que já temos em casa, podemos criar uma ótima fantasia de Halloween. Nesta data, as fantasias costumam ser assustadoras, referentes a personagens misteriosos ou ligadas a lançamentos cinematográficos e televisivos em alta”, explica.

Ela sugere que se faça uma pesquisa prévia, caso esteja em busca de fantasias mais criativas. “Muitas pessoas já estão em busca de ideias para usar em festas na escola, no trabalho ou na faculdade. E convenhamos, essa é uma ótima oportunidade para soltar a imaginação e se vestir de maneira divertida”, complementa a docente.

Dicas práticas para aproveitar o Halloween

Inspire-se no seu personagem favorito: por exemplo, crie um visual dos anos 80 com fones de ouvido e uma camiseta do Hellfire Club, em uma produção à la Eddie Munson de “Stranger Things”. A clássica fantasia da Harley Quinn continua sendo uma opção prática e certeira. A tradicional fantasia de Wandinha Addams, com as tranças no cabelo.

Duplinha de closet: Combine um cropped com um short. Acrescente um coturno e uma maquiagem com brilho.

Ghostface: O famoso vilão da franquia “Pânico” retornou com força total, após anos em um limbo criativo. Dar vida ao Ghostface não é muito difícil. Você precisa de uma capa bem preta, com detalhes esvoaçantes, e uma máscara branca do personagem.

Pearl: Ainda que tenham sido lançados no ano passado, “X: A Marca da Morte” e “Pearl” já chegaram com os dois pés na porta do imaginário cultural. Para dar vida a Pearl, você não precisa ir muito mais longe que na loja de departamentos mais próxima da sua casa. Basta comprar uma camisa azul e um macacão jeans e finalizar o cabelo.

Barbie: Com o sucesso em 2023, que arrecadou quase US$ 1,5 milhões mundialmente, o filme de Greta Gerwig nos dá não só uma, mas várias inspirações para fantasias – basta pensar nos looks de Barbie e Ken.

Zumbi descolado: Transforme-se em um zumbi com estilo! Roupas rasgadas, maquiagem pálida e acessórios despojados fazem toda a diferença.

Astronauta ou extraterrestre: Vista-se de prateado, crie um capacete com materiais simples e surpreenda-se como um astronauta pronto para explorar o espaço. Ou, usando a criatividade, se transforme em um ser de outro planeta, com uma maquiagem horripilante e adereços.

Personagem de videogame: Escolha um personagem icônico de um jogo e recrie seu visual. Pode ser Mario, Lara Croft ou qualquer outro que você admire.

Por – Bruna Marques.

