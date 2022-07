Concurso Público da Prefeitura de Dourados tem as inscrições prorrogadas

O Concurso Público da Prefeitura de Dourados teve o prazo prorrogado até o dia 8 de agosto. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (26). As inscrições seriam encerradas ontem. A execução da prova é de responsabilidade do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), as inscrições serão feitas no site.

Serão 57 vagas ao todo com salários de R$ 1.753,57 a R$ 8.300,49. Sendo duas vagas de operador de máquinas, para aqueles que possuem formação até o fundamental. De nível médio, serão 26 vagas, sendo os cargos de agente de fiscalização de trânsito (12), fiscal de defesa do consumidor (2), fiscal de obras (2) e orientador social (10).

Já de nível superior são 29 vagas, sendo os cargos de topógrafo (1), arquiteto (3), analista de tecnologia da informação (1), auditor fiscal de tributos (20) e procurador do município (4).

Este concurso possui 10% das vagas existentes asseguradas para PCDs (Pessoa com Deficiência).

Acesse o edital do concurso completo abaixo:

