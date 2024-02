Delegado da DENAR participa em Brasília de encontro técnico para a criação da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Entorpecentes

O Delegado Hoffman D’Ávila Candido e Sousa, titular da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul está participando em Brasília do 1º Encontro Técnico para a criação da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Entorpecentes (RENARC). O evento teve início nesta quarta-feira, 28/02 e segue até amanhã, 29/02, no Edifício Sede do Ministério da Justiça, em Brasília/DF.

Estão participando do evento, gestores dos Departamentos de Combate às Drogas ou órgãos similares dos estados do RS, PR, SP, RJ, MS, MT, CE, PE, BA, PA, AM, AC, além do Distrito Federal, representando assim as cinco regiões do país. Participam também policiais estaduais atuantes na Coordenação-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado da DIOPI/Senasp/MJSP.

A proposta faz parte do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc), estabelecido pela Portaria nº 499 de 2023. O principal objetivo do projeto é executar ações estratégicas e implementar as metas do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS) e do Plano de Ação na Segurança (PAS).

A reunião técnica aborda o diálogo entre policiais civis que atuam nas unidades especializadas no combate ao tráfico de drogas para ampliar o enfoque do Renarc e promove a troca de experiências entre os participantes, permitindo que apresentem e conheçam a realidade de cada unidade federativa.

Leia mais: Denar apreende cocaína avaliada em R$ 9 milhões

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.