Confira a programação do março lilás em Três Lagoas

A programação do março lilás vai de 05 a 26 de março em Três Lagoas e contará com uma série de atividades. O mês é voltado para a prevenção das mulheres, mais especificamente ao câncer de colo de útero.

Atividades de conscientização e prevenção serão realizadas. A iniciativa faz parte da campanha de Saúde da Mulher, que ocorre anualmente neste período, conhecido como “Março Lilás”.

O câncer de colo de útero é uma das maiores ameaças à saúde feminina em todo o mundo. Para combater essa doença e incentivar a promoção, a Secretaria de Sáude de Três Lagoas SMS promove atividades como: coleta de preventivo, palestras, avaliação das mamas, testes rápidos, atualização vacinal e consultas médicas.

Todos são convidados a participar e se engajar na campanha. Confira abaixo a programação para o mês de março:

AGENDA

08 de março (sexta-feira)

08h às 12h – Estabelecimento Penal Feminino

09 de março (sábado)

07h às 11h – USF Interlagos

16 de março (sábado)

08h às 12h – USF Vila Haro

07h às 12h – USF Novo Oeste

07h30 às 11h30 – USF Atenas

07h às 11h – USF Santa Luzia

21 de março (quinta-feira)

13h às 19h – USF Arapuá

22 de março (sexta-feira)

07h às 11h – USF Jupiá

23 de março (sábado)

07h às 11h – USF Miguel Nunes

07h30 às 11h30 – USF Maristela

07h30 às 11h30 – USF CHÁCARA ELDORADO

08h às 12h30 – USF Nova Três Lagoas

07h30 às 12h – USF Vila Piloto

08h às 15h – USF São Carlos

08h às 12h – USF Vila Alegre

07h às 11h30 – USF Santa Rita

07h às 11h – USF Paranapungá

08h às 11h – USF Santo André

