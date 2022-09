Motociclista é vítima de acidente no bairro Lar do Trabalhador

O Corpo de Bombeiros Militar socorreu na tarde desta segunda-feira (19), a vítima de um acidente entre uma motocicleta Yamaha Factor e um veículo Toyota Corolla na rua dos Crisântemos, cruzamento com a Rua Fernando Luiz Fernandes, região do bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande.

Segundo o comerciante na frente do endereço que houve a batida, o Corolla estava estacionado na faixa amarela, em frente ao ponto de ônibus da Júlio de Castilho, sentido ao cemitério Santo Amaro. Até que, quando ele saiu do acostamento e realizou o retorno, o motociclista que seguia pelo sentido contrário do carro, indo a Júlio de Castilho, bateu de frente na lateral dianteira esquerda do Corolla.

De acordo com os socorristas, a vítima está bem, consciente e orientada. Porém, ele reclama de dores na lombar e será encaminhado para um hospital particular. Aparentemente, os dois motoristas estão com documentos legais.

O comerciante ainda relatou que acidentes são recorrentes naquele local, pois a via de duas pistas recebe muito fluxo de veículos que vêm da Avenida Júlio de Castilho, trajeto de entrada para os bairros. Já o motorista do veículo, disse poucas palavras para a reportagem. “Acidentes acontecem, agora é arcar com as despesas.”

O BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) também atenderam a ocorrência e realizaram o trabalho de praxe. Acesse também: Policiais encontram rifle, fuzil e munições semi-automáticas em residência

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf