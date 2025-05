Delegacia Especializada em roubos e furtos passa a atender por novo número de telefone

Nesta terça-feira (20), a DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos) informou que passará a receber ligações por um novo número de telefone.

No comunicado, a delegacia apontou que devido a inoperância do telefone fixo (67) 3368-6600 por tempo indeterminado para efetuar e receber ligações, foi necessário abrir um novo número apara os atendimentos

No momento, a delegacia disponibiliza o número (67) 99986-0295. A DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos) fica localizada na Rua Américo Marquês, 27 – Lar do Trab., Campo Grande – MS, 79110-300

