Faltando dez dias para o fim do prazo, 19 milhões ainda não declararam o Imposto de Renda

Receita Federal recebeu pouco mais da metade das declarações esperadas para 2025; prazo encerra no dia 30 de maio

Com o prazo se encerrando em 30 de maio, quase 19 milhões de pessoas ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025. Até as 17h desta terça-feira (20), a Receita Federal contabilizou 27.448.777 declarações recebidas — o que representa 59,41% das 46,2 milhões esperadas neste ano.

Dentre os documentos já entregues, 64,4% indicam que os contribuintes têm direito à restituição. Outros 19,4% deverão pagar imposto e 16,2% não terão valores a pagar ou receber. A maior parte das declarações foi preenchida por meio do programa de computador da Receita (83,4%), enquanto 10,9% utilizaram o formulário online e 5,7% recorreram ao aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para celulares e tablets.

Um número significativo de contribuintes (48,1%) optou pela declaração pré-preenchida, recurso que permite importar dados fiscais diretamente da Receita para revisão e confirmação. Já a modalidade de desconto simplificado foi usada em 56,4% das declarações entregues.

Neste ano, o acesso aos dados da declaração pré-preenchida ficou disponível apenas a partir de abril, após atraso causado pela greve dos auditores fiscais.

É obrigado a declarar o IR em 2025 quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, ou ainda quem teve receita bruta superior a R$ 169.440 na atividade rural. Por outro lado, trabalhadores que receberam até dois salários mínimos mensais ao longo do ano passado estão dispensados, exceto se atenderem a outros critérios de obrigatoriedade.

O programa gerador da declaração está disponível desde 13 de março, e o envio pode ser feito até às 23h59 do dia 30 de maio.

