Traficante condenado é capturado em Iguatemi

O homem é condenado a sete anos de prisão no regime fechado

Na tarde desta terça-feira (20), um traficante de 54 anos condenado por tráfico de drogas foi preso na Vila Operária na cidade de Iguatemi.

A polícia iniciou o cumprimento do mandado de prisão e homem foi encontrado em sua residência situada na Vila Operária, local onde foi capturado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Iguatemi, onde permanecerá. O homem foi condenado a uma pena de 7 anos pelo delito de Tráfico de Drogas em regime fechado.

A população pode fazer denúncias para a Delegacia de Iguatemi pelo telefone: (67) 3471-1372.

