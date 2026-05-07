Dr. Victor Rocha debate fortalecimento da saúde mental e luta antimanicomial com representantes do CRP-MS

O vereador Dr. Victor Rocha recebeu, nesta terça-feira (05), representantes do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul (CRP 14/MS) para discutir ações voltadas ao fortalecimento da saúde mental em Campo Grande, à ampliação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e à realização da IV Semana da Luta Antimanicomial de Mato Grosso do Sul.

Participaram da reunião Walkes Jacque, Gabriela Teixeira Rigotti e Gabriel Pinheiro, representantes ligados às pautas da saúde mental e da luta antimanicomial no Estado.

Durante o encontro, foram debatidos os principais desafios enfrentados pela rede pública de saúde mental, a necessidade de ampliar o cuidado humanizado e a importância da construção de políticas públicas que garantam acolhimento, dignidade e tratamento em liberdade para pessoas em sofrimento psíquico.

A IV Semana da Luta Antimanicomial será realizada entre os dias 17 e 25 de maio e terá como marco o dia 18 de maio, data nacional dedicada à defesa da reforma psiquiátrica brasileira e ao combate às práticas manicomiais. A programação contará com rodas de conversa, oficinas, debates, atividades culturais e ações de conscientização em Campo Grande e municípios do interior, promovidas pelo Fórum Sul-Mato-Grossense da Luta Antimanicomial, CRP14/MS e instituições parceiras.

Autor da Lei Municipal de Saúde Mental, sancionada em janeiro de 2023, Dr. Victor Rocha destacou que o fortalecimento da saúde mental exige diálogo permanente entre o poder público, profissionais da área e instituições que atuam diretamente no cuidado da população.

“Precisamos fortalecer cada vez mais a rede de atenção psicossocial, garantindo acolhimento, dignidade e cuidado humanizado. Saúde mental deve ser tratada com responsabilidade, investimento e respeito às pessoas”, afirmou o parlamentar.

A legislação de autoria do vereador consolidou importantes diretrizes para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mental em Campo Grande, fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial e promovendo mais inclusão, equidade e qualidade no atendimento às pessoas com transtornos mentais, sofrimento psíquico e dependência de álcool e outras drogas.

Entre os avanços proporcionados pela lei está a implantação do CAPS AD III Guanandi “Márcia Zen”, unidade especializada no atendimento de dependentes químicos, que hoje funciona 24 horas por dia, oferecendo psicoterapia, acolhimento e suporte especializado.

O espaço homenageia Márcia Gomes de Moraes, conhecida como Márcia Zen, histórica defensora do SUS, da redução de danos e dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. A homenagem também foi oficializada por meio de lei de autoria do vereador Dr. Victor Rocha.

Desde a implantação da Lei Municipal de Saúde Mental, Campo Grande também registrou avanços importantes na área, como a ampliação de leitos no Hospital Nosso Lar, a integração entre os serviços da rede pública e a criação de ambulatórios especializados no Centro de Especialidades Médicas (CEM), incluindo atendimento voltado à população LGBTQIA+ e a pacientes com transtornos alimentares.

Outro destaque acompanhado pelo parlamentar foi a participação no evento nacional de emissão de ordens de serviço do Novo PAC Saúde, realizado na Superintendência do Ministério da Saúde em Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, foram anunciados investimentos estratégicos para Campo Grande, incluindo a implantação de uma Unidade Odontológica Móvel, uma Policlínica, uma Unidade Básica de Saúde porte V, um CAPS III e um investimento de R$ 2,4 milhões destinados à implantação de um CAPS infantojuvenil.

Para Dr. Victor Rocha, o novo equipamento será fundamental para ampliar o cuidado especializado destinado às crianças e adolescentes.

“O CAPS infantojuvenil representa um avanço fundamental no cuidado com crianças e adolescentes que precisam de acompanhamento especializado. Precisamos garantir um atendimento próximo, contínuo e humanizado para quem mais precisa”, destacou.

O vereador também reforçou que a saúde mental deve ser tratada como prioridade dentro das políticas públicas. “Essa lei representa um marco para a saúde mental de Campo Grande. Nosso compromisso é garantir que todas as pessoas tenham acesso a um atendimento digno, humanizado e especializado”, completou.

A reunião com representantes do CRP-MS reafirma o compromisso do mandato com a defesa da saúde pública de qualidade, do fortalecimento do SUS e da construção de políticas públicas voltadas ao cuidado integral, acolhimento e respeito à população sul-mato-grossense.

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