Homem condenado pela morte de prefeita de Mundo Novo pede exoneração em cargo recém nomeado

Após repercussão negativa de sua nomeação na prefeitura de Mundo Novo, Jusmar Martins da Silva decide deixar o cargo para não causar transtornos à administração municipal

Jusmar Martins da Silva, condenado pelo assassinato da ex-prefeita de Mundo Novo, Dorcelina Folador, em 1999, solicitou sua exoneração do cargo de fiscal da Vigilância Sanitária Municipal. A decisão foi tomada após críticas e polêmicas envolvendo sua nomeação, ocorrida em 17 de fevereiro deste ano.

Em nota oficial divulgada neste sábado (8), a administração municipal informou que Jusmar optou por deixar o cargo para não causar transtornos e ressaltou seu desejo de se reintegrar à sociedade. A prefeita Rosária de Fátima Ivantes Lucca Andrade (PSDB) destacou que a contratação de Jusmar e de outros 123 servidores temporários ocorreu em conformidade com uma decisão judicial de 2024, visando garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais até a realização de concurso público previsto para este ano.

Dorcelina Folador, uma das principais lideranças na luta pela igualdade no acesso à terra em Mato Grosso do Sul e ex-integrante do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), foi assassinada com seis tiros na varanda de sua casa em 30 de outubro de 1999, durante seu primeiro mandato como prefeita. Jusmar Martins da Silva, então secretário municipal de Agricultura e Pecuária e coordenador de sua campanha eleitoral, foi condenado em 2003 a 18 anos de prisão como mandante do crime.

A exoneração de Jusmar ainda não foi publicada oficialmente no Diário Oficial de Mundo Novo nem no da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

