Rússia liberta Brittney Griner em troca de traficante

Brittney Griner, jogadora de basquete americana que estava detida na Rússia desde fevereiro por posse de haxixe e condenada a nove anos de prisão foi libertada nesta quinta-feira (8). A decisão foi tomada após um acordo entre Moscou e os EUA, que concordaram em realizar uma troca de prisioneiros.

A jogadora foi libertada em troca do traficante Viktor Bout. Conhecido como “Mercador da Morte”, Bout foi preso em Bancoc, na Tailândia, durante uma operação da Agência de Repressão às Drogas dos EUA em 2008, e extraditado para Nova York em 2010. Cumprindo uma pena de 25 anos, o criminoso ficou famoso por inspirar o filme “O Senhor das Armas”, estrelado por Nicolas Cage.

Joe Biden, presidente dos EUA, escreveu na sua rede social que conversou com Brittney no começo desta manhã e que ela já estava em um avião a caminho de casa.

Entenda sobre o caso

Griner foi presa dia 17 de fevereiro no Aeroporto Internacional Sheremetievo, próximo a Moscou, acusada de carregar cartuchos contendo óleo de haxixe, substância derivada da cannabis e que é ilegal na Rússia, para serem usados em um cigarro eletrônico.

Considerada como uma das estrelas do basquete americano e bicampeã olímpica, Brittney estava na Rússia para jogar na liga de basquete feminino do país no período de intertemporada do esporte nos EUA.

Diante do tribunal russo, Griner assumiu a culpa por levar o óleo de haxixe para o país, mas argumentou que não fez isso intencionalmente. A atleta afirmou que não sabia como a substância foi parar na bagagem e supõe que isso aconteceu por ter arrumado as malas de forma apressada.

Brittney tem prescrição médica para usar maconha de forma medicinal nos EUA, para tratar dores crônicas. A defesa argumentou durante o processo que isso é comum entre atletas de elite.

A oferta de trocar a jogadora de basquete pelo criminoso russo foi revelada em meados de julho e causou um intenso debate interno.

