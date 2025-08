DAM de Dourados inicia ações do Agosto Lilás com apuração de denúncias do Disque 180

Estado já registra 46 tentativas de feminicídio e 21 feminicídios apenas em 2025

Com 21 feminicídios registrados em Mato Grosso do Sul até esta quarta-feira (6) e outras 46 tentativas de assassinato de mulheres em investigação, a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados iniciou as atividades do Agosto Lilás com ações de fiscalização. Duas equipes foram às ruas na terça-feira (5) para checar denúncias recebidas de forma anônima por meio do Disque 180.

A ação marca o início da campanha estadual de enfrentamento à violência contra mulheres, mês em que são intensificadas palestras, rodas de conversa e a apuração de casos em andamento. A meta da delegacia é ampliar a resposta às denúncias e acelerar o andamento de inquéritos relacionados à violência de gênero.

O Disque 180 é o principal canal de denúncias de violência contra mulheres no país. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia e mantém o anonimato das vítimas. Em Dourados, além do telefone, os registros podem ser feitos presencialmente na DAM, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Fora desse horário, a orientação é procurar a Depac, que mantém atendimento 24h e conta com uma Sala Lilás voltada ao acolhimento de vítimas.

Os dados de feminicídio são da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e acendem o alerta para a persistência da violência letal contra mulheres no Estado.

