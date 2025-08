Preço do morango volta a cair, enquanto cenoura tem alta de preço na Ceasa de MS

Passado o pico na procura pelo morango, impulsionado pela ‘febre’ do morango do amor, o preço da fruta voltou a cair na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

Nesta semana, a caixa com quatro bandejas do morango está custando cerca de R$ 45, conforme a Dimer (Divisão de Mercado de Abastecimento) da Ceasa. O período de safra nas principais regiões produtoras do país, como Minas Gerais e São Paulo, também contribui para a estabilidade na oferta e o equilíbrio dos preços.

Entre as hortaliças em queda, o destaque vai para a cebola nacional, que teve redução de 14% e está sendo vendida a R$ 30 o saco de 20 kg.

Já entre os produtos que registraram maior alta estão a cenoura e o quiabo, que estão 20% mais caros que na semana anterior. A cenoura é comercializada por R$ 60 (saco de 60 kg) e o quiabo por R$ 120 (caixa de 15 kg).