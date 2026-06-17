DAM de Dourados cumpre mandado e prende suspeito de estupro ocorrido em 2022

Homem de 46 anos é investigado por crime contra uma adolescente

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados cumpriu, na manhã desta quarta-feira (17), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 46 anos suspeito de envolvimento em um caso de estupro ocorrido em agosto de 2022.

A ordem judicial foi expedida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Dourados, no âmbito de cartas precatórias relacionadas ao processo.

De acordo com a investigação, o crime teria sido praticado contra uma adolescente de 15 anos, vizinha do suspeito à época dos fatos. O homem é identificado pelas iniciais M.F.S.

Ele foi denunciado por estupro qualificado em razão da idade da vítima, com agravantes previstos no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

O processo segue em tramitação.

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