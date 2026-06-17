Suspeito ataca coronel com faca e é baleado durante abordagem

Caso aconteceu no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, após furto na residência do militar
Um jovem terminou baleado na tarde desta quarta-feira (17), após atacar um coronel do Corpo de Bombeiros com uma faca artesanal, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.
Momentos antes, o miliante, que não teve o nome divulgado, teria furtado a casa do militar, levando inclusive as câmeras do sistema de segurança da residência.
O suspeito é conhecido pela vizinhança e possui diversas passagens pela polícia.
No momento em que deixava a casa do bombeiro, ele deixou cair a tornozeleira eletrônica. Com isso, a polícia conseguiu identificá-lo na região do Jardim Nhanhá.
Disparo
O coronel saiu em busca do suspeito junto com uma equipe policial e, ao localizá-lo, questionou sobre os objetos furtados. Nesse momento, o homem sacou uma faca e partiu para cima do militar.
Para evitar o ataque, o coronel efetuou disparos. Dois tiros atingiram a perna do suspeito e um terceiro passou de raspão.
O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.
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