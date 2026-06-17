Bioparque Pantanal recebe principal evento de tecnologia para prefeituras de MS

Congresso reúne representantes de mais de 50 municípios para debater inovação, transformação digital e cidades inteligentes

O Bioparque Pantanal, será palco nesta quinta e sexta-feira do principal encontro de tecnologia voltado às administrações municipais de Mato Grosso do Sul. O 4º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes reunirá representantes de mais de 50 municípios para discutir soluções inovadoras capazes de modernizar os serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), e com apoio da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o evento contará com a participação de prefeitos, gestores públicos, especialistas e empresas do setor tecnológico.

A programação inclui palestras, painéis temáticos, apresentação de casos de sucesso e uma feira de soluções voltadas à transformação digital dos municípios. Entre os temas em destaque estão gestão sem papel, conectividade, inteligência de dados, cidades inteligentes, modernização administrativa, planejamento urbano e inclusão tecnológica.

Prefeitos e gestores de diferentes cidades sul-mato-grossenses também apresentarão experiências desenvolvidas em seus municípios, compartilhando projetos relacionados à inovação, educação tecnológica e eficiência da gestão pública.

A abertura oficial acontece às 9h, com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, além de representantes da Rede Cidade Digital e da AGETEC. As inscrições são gratuitas para gestores, servidores públicos, vereadores, entidades e universidades.

Serviço

4º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

Data: 18 e 19 de junho de 2026

Local: Bioparque Pantanal – Campo Grande (MS)

Credenciamento: 8h

Abertura oficial: 9h

Inscrições gratuitas para servidores públicos, vereadores, entidades e universidades: sympla.com.br/RCD

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