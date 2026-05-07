Criminosos rendem policiais de MS e roubam carga da Fundação de Cultura em SP

Polícia recuperou caminhão na capital paulista, enquanto buscas pelas obras continuam

Policiais militares do Estado que realizavam o transporte de uma carga de obras de arte, na madrugada desta quinta-feira (7), foram rendidos por criminosos, que levaram a carga e os pertences das vítimas na Avenida Otaviano Alves de Lima, em São Paulo (SP).

Segundo nota divulgada pela Polícia Militar, dois policiais pararam o caminhão para verificar uma possível pane mecânica, momento em que foram cercados por três homens armados.

A carga compreende obras de arte da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul e tinha como destino Corumbá.

O caminhão, os pertences e as armas dos agentes foram levados pelos criminosos.

A Polícia de São Paulo, em alinhamento com as forças de segurança do Estado, prestou apoio aos policiais, e o caso foi registrado no 33º Distrito Policial de São Paulo como roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela subtração de arma de fogo.

“A PMMS ressalta que permanece em constante coordenação com as forças de segurança paulistas, colaborando com as investigações e com os trabalhos voltados à recuperação do patrimônio público e institucional subtraído”, informou a corporação.

Em diligências na capital paulista, os policiais conseguiram localizar e recuperar o caminhão.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Fundação de Cultura para questionar quais obras foram levadas, mas, até o momento do fechamento da matéria, não obteve resposta.

O espaço segue aberto e será atualizado assim que houver novas informações.

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