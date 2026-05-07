Dr. Victor Rocha destaca atuação do Grupo Amor Vida e reforça compromisso com a saúde mental em Campo Grande

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada nesta terça-feira (05), o vereador Dr. Victor Rocha destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Grupo Amor Vida (GAV), instituição referência em acolhimento emocional e prevenção ao suicídio em Mato Grosso do Sul há mais de 25 anos.

O reconhecimento aconteceu após a participação na tribuna do presidente da entidade, Daniel Santana, que apresentou dados preocupantes sobre o avanço dos casos de suicídio no Estado e reforçou a necessidade de ampliar as políticas públicas voltadas à saúde mental e à prevenção.

Ao se pronunciar, Dr. Victor Rocha enfatizou o papel fundamental do voluntariado e do acolhimento humanizado oferecido pelo Grupo Amor Vida, ressaltando que muitas vezes uma escuta atenta pode salvar vidas.

“Parabenizo pelo trabalho de vocês. Sabemos das dificuldades enfrentadas principalmente no início de uma instituição. Grande parte das pessoas que estão ali atuam de forma voluntária, por amor ao próximo, ajudando pessoas que muitas vezes precisam apenas de apoio, de uma palavra amiga, de alguém disposto a ouvir”, afirmou o parlamentar.

O vereador também relembrou sua trajetória de apoio à instituição, mencionando reuniões realizadas nos últimos anos com representantes do Governo do Estado, Defensoria Pública e Secretaria Municipal de Saúde para discutir formas de fortalecer o atendimento e ampliar o suporte ao grupo.

“Acompanhamos de perto a história do Grupo Amor Vida. Lembro das reuniões na Defensoria Pública, junto ao Governo do Estado e à Secretaria Municipal de Saúde, buscando alternativas para fortalecer esse trabalho tão importante. Uma das demandas na época era justamente a implantação do número 0800. Ver hoje a dimensão que esse serviço alcançou é motivo de reconhecimento e respeito”, destacou.

Defensor da saúde pública e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), Dr. Victor Rocha também reforçou a importância da união entre poder público e instituições que atuam de maneira complementar no cuidado da população.

“Sou defensor da saúde pública de qualidade e do SUS. Sempre apoiaremos iniciativas sérias que caminham ao lado da saúde pública, fortalecendo o atendimento e oferecendo suporte à população. O trabalho realizado pelo Grupo Amor Vida merece reconhecimento e apoio”, pontuou.

Mato Grosso do Sul enfrenta cenário preocupante

Durante sua participação, Daniel Santana chamou atenção para os números alarmantes relacionados ao suicídio em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o Estado ocupa atualmente a terceira posição no ranking nacional de casos, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Somente em 2024, já foram registrados 287 casos, um aumento de 72%, evidenciando a urgência de ampliar o debate sobre saúde mental e fortalecer políticas permanentes de prevenção. “Estamos diante de um grave problema de saúde pública”, alertou o presidente do GAV.

Trabalho que salva vidas

Atualmente, o Grupo Amor Vida conta com cerca de 100 voluntários e oferece atendimento gratuito, sigiloso e anônimo diariamente, das 7h às 23h, por meio do telefone 0800 750 5554.

Além da escuta ativa para pessoas em situação de crise emocional, a instituição também realiza palestras, campanhas de conscientização e grupos de apoio voltados a familiares e pessoas impactadas pelo suicídio.

A atuação do GAV reforça a importância da união entre sociedade civil, voluntariado e poder público no enfrentamento de um dos maiores desafios da saúde mental na atualidade.

Mais informações sobre o trabalho da instituição podem ser acompanhadas pelo perfil oficial do Grupo Amor Vida no Instagram (https://www.instagram.com/grupoamorvida_cg/).

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