Condenado a 39 anos por estupro de vulnerável é preso em área rural de Itaquiraí

O indivíduo tinha um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado em regime fechado

Nesta quinta-feira (07), um homem de 27 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na área rural de Itaquiraí.

O homem foi localizado em área rural do município após diligências integradas das equipes policiais da DEPCA

(Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) em ação conjunta com a Delegacia de Polícia de Itaquiraí no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2026.

O indivíduo tinha um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, já transitada em julgado, com pena de 39 anos de reclusão em regime fechado.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior.

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