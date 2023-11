Adolescente de 17 anos é apreendido com 200 kg de maconha em veículo na MS-270

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã de hoje (13), com mais de 200 quilos de maconha em um Fiat Uno, na MS-270, próximo ao município de Itanhum, a 263 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), os policiais realizavam um patrulhamento na área rural do município, quando depararam com o veículo e deram sinal de parada ao condutor. Os policiais ficaram surpresos que o motorista era um adolescente de 17 anos. Ao ser questionado, não soube explicar os motivos da viagem. Em checagem ao veículo, os agentes do DOF encontraram os 205 quilos de maconha, escondidos no carro.

O adolescente confessou o transporte de entorpecentes, e ainda disse que pegou a maconha no Paraguai e pretendia revendê-la em Goiânia (GO). A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O conselho Tutelar foi acionado, porém, disse que não poderia comparecer. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 420 mil .

