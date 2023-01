Crianças são encontradas abandonadas em residência que servia como boca de fumo

Duas crianças foram encontradas abandonadas na noite de ontem (10), em uma residência no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, que era usada como boca de fumo. O flagrante aconteceu por volta das 20h, durante diligências do Batalhão de Choque para localizar uma arma de fogo no local.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais abordaram um rapaz armado no Bairro Nova Esperança. Ele foi conduzido para delegacia por porte ilegal de arma de fogo. Durante essa fiscalização, a equipe do Batalhão de Choque recebeu informações de que o rapaz preso tinha outra arma de fogo, guardada por uma mulher em uma residência onde funcionava como boca de fumo no Jardim Nhanhá.

No local, os militares foram recebidos por uma criança de 13 anos, que estava sozinha na residência e estaria cuidado de uma irmã mais nova. Ela disse aos policiais que a mãe havia saído há uma hora. No mesmo instante, avó das crianças se aproximou dos policiais.

Foram realizadas buscas na residência. Os policiais encontraram uma porção de maconha e nove papelotes de cocaína. Embaixo do colchão, os militares encontraram R$ 2.040,00.

Diante dos fatos, as crianças foram deixadas aos cuidados da avó, enquanto a droga foi encaminhada a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e o aso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), onde foi registrado como abandono de incapaz e tráfico de drogas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.