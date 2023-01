Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua na Casa 6 aumenta o seu comprometimento com o trabalho e você fará tudo para manter as tarefas em dia. De manhã, é bom controlar a sua franqueza para evitar discussões e mal-entendidos com colegas. Em compensação, você pode ter conversas bem produtivas com os chefes. Se você tem uma boa ideia ou um projeto em mente, é um bom dia para falar sobre isso com seus superiores. Pode até faturar um extra para o bolso. Há boas chances de paquera com alguém do trabalho ou do seu convívio social. Na vida a dois, você e seu amor podem tomar decisões importantes juntos. Converse sem brigar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você vai contar com muita sorte e criatividade nesta quarta-feira. Também vai esbanjar entusiasmo, vai motivar os colegas e deixar o ambiente de trabalho bem mais leve e descontraído. Seu único desafio será controlar os gastos. Resista às tentações nas vitrines e não compre nada por impulso. Estudos continuam favorecidos: invista no seu aperfeiçoamento. A Lua no seu paraíso astral indica boas surpresas para o seu coração. Use e abuse do seu charme e carisma para conquistar um novo amor ou para deixar o romance mais quente e animado. Cuidado apenas para não arrumar brigas por ciúme, ok?

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Cuidado com o que você vai dizer nesta manhã. Os astros alertam que a fofoca está no ar e pode causar sérios conflitos. Tente ficar mais quieta e longe de desentendimentos. A comunicação vai fluir melhor próximo ao horário de almoço e você pode fazer parcerias importantes com os colegas. Valorize a troca de ideias e faça acordos que tragam bons resultados a todos. Bom astral para um happy hour com amigos. Um romance proibido pode ser descoberto – redobre sua atenção. Já na vida a dois, Mercúrio vai facilitar o diálogo, a compreensão e o entendimento. Bom astral para falar em compromisso ou casamento.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros avisam que é melhor não misturar amizade com dinheiro, leonina. Empréstimos ou negócios com amigos podem deixar você no prejuízo, então, é melhor evitar. A Lua na Casa 2 dá uma força para você faturar uma grana extra, mas a renda virá do trabalho, então, trate de se dedicar. Confie em sua boa lábia, principalmente se você trabalha com vendas ou atendimento ao público. No amor, seu coração vai pedir segurança e você não vai querer aventuras. Ciúme de amigo(a) pode ser sinal de paixão – se liga! Na vida a dois, pegue leve com ciúme e cobranças.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Marte na Casa 10 garante a você uma determinação invejável. Mas você precisará controlar bem essa energia para não passar por cima dos colegas ou mesmo dos seus chefes. É importante ter iniciativa, mas sem querer impor as suas vontades ou opiniões, ok? Procure se mostrar aberta ao diálogo e você vai sentir o quanto isso facilitará as coisas. Na paquera, você vai se sentir mais à vontade para puxar papo e mostrar quem você realmente é e isso deve ajudá-la a atrair alguém que combine com seu jeito. Boa cumplicidade no romance: diga e demonstre o que sente.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O céu alerta que você pode ter certa dificuldade para se concentrar nas tarefas e nos estudos no início do dia. Procure se afastar de ambientes agitados e tente ficar mais quieta no seu canto para manter o foco que realmente importa. Se tiver que desabafar com alguém, procure alguém da família e evite confiar seus segredos a qualquer pessoa, pois nem todos vão merecer a sua confiança. Uma paixão repentina pode deixá-la insegura, ainda mais se for por alguém de outra cidade ou outra cultura. Só o tempo vai mostrar. No romance, relembrar bons momentos fará bem ao casal.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua na Casa 11 estimula as parcerias e incentiva você a buscar aliados para realizar seus projetos. Mas pelo menos de manhã, é bom não contar muito com os amigos, porque uma tensão astral indica que pode se decepcionar. Trabalhar em equipe será mais fácil a partir da tarde, quando Lua e Mercúrio facilitarão o diálogo e o entendimento entre as pessoas. Se você está em busca de um amor, aceite convites dos amigos e aproveite para paquerar e conhecer pessoas. Com Marte na Casa 8, seu poder de sedução será irresistível. Boa sintonia no romance.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Lua e Marte em quadratura podem dificultar o seu entrosamento com colegas ou sócios no trabalho. Se quiser evitar conflitos, você deve controlar suas reações e mostrar mais jogo de cintura para fazer acordos. Nem tudo será como você deseja e é importante saber ceder quando se lida com outras pessoas. Tirando isso, o céu dá sinal verde para você investir em seus objetivos e colocar em prática as ideias lucrativas que tiver. Na paquera, você será exigente e deixará bem claro o que quer. No romance, respeite as diferenças para não brigar. Em vez de discutir, procure dialogar, sem cobranças.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Os estudos continuam favorecidos, mas nada vai cair do céu e cabe a você buscar as oportunidades. Marte na Casa 6 garante a determinação necessária para você correr atrás do que deseja. Ao mesmo tempo, o astro alerta que você não deve ir com muita sede ao pote. Evite atitudes impulsivas e autoritárias para não queimar o seu filme no emprego. Ainda bem que Mercúrio vai estimular o diálogo: use isso a seu favor. Bons papos também devem abrir portas para você nas paqueras. Será mais fácil se aproximar de quem deseja. Conversas também vão fortalecer a cumplicidade no romance. Evite discussões.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com a Lua na Casa 8, você pode sentir uma necessidade maior de segurança e isso deve incentivá-la a buscar mais estabilidade no emprego. Pode contar com o apoio de alguém para aumentar seus ganhos, mas deve ficar longe de jogos ou negócios arriscados para não perder grana. No início da tarde, os astros vão ajudá-la a enfrentar um problema com criatividade e você poderá virar o jogo a seu favor. Se quiser manter um namoro em segredo, é importante não comentar essa história com ninguém – cuidado com fofocas. Com os desejos à flor da pele, invista na intimidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quem trabalha com parentes terá que lidar com alguns conflitos no início do dia. Marte avisa que discussões poderão ocorrer e não será nada fácil chegar a um acordo. Mantenha a serenidade. As parcerias vão fluir melhor no período da tarde, quando os ânimos estarão mais calmos e o diálogo será facilitado por Mercúrio. O astro também indica um bom dia conhecer gente nova, fazer amizades e marcar encontros. Converse com os amigos e se sentir que pode pintar um romance, apenas deixe rolar. Se você já vive uma relação estável, a Lua favorece a união e o diálogo deve fortalecer o companheirismo.

