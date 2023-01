Ônibus identificado que estava em ato já está em Itaporã, diz empresário

O dono da empresa, que não quis se identificar, afirmou ao jornal O Estado que não é um dos financiadores e que os ônibus de sua empresa são fretados. Ainda de acordo com ele, o ônibus permaneceu retido para identificação, mas foi liberado em seguida e retornou à cidade de origem ontem (10).

“Esse ônibus foi locado, não posso te passar informações sobre quem locou, mas foi isso. Eles informam o destino no dia da locação, falaram que era para Brasília e que seria para participar do movimento. O trabalho funciona assim: o motorista leva o pessoal, deixa lá e vai para o hotel, ele não fica no mesmo local”, disse.

As forças de segurança do Distrito Federal apreenderam 87 ônibus que levaram manifestantes do Estado para os atos considerados antidemocráticos, no domingo (8).

Um dos ônibus identificado pertence à Transcolita Turismo Ltda., empresa de Itaporã, município que fica a 234 quilômetros da Capital. O objetivo das apreensões é saber quem financiou a viagem de Mato Grosso do Sul para a capital federal.

