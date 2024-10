Crianças são encontradas abandonadas em casa insalubre no Bairro Nova Lima

A Policia Militar foi até uma residência no Bairro Nova lima, em Campo Grande após receber uma denúncia anônima de que haviam crianças abandonadas.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com três crianças de 4, 5 e 8 anos sujas, vivendo em uma casa insalubre, com restos de alimentos estragados.

Conforme informações, na última quarta-feira (16), os menores foram encontrados chorando na rua.

Os Vizinhos relataram que é comum elas ficarem sozinhas em casa e que essa não foi a primeira vez.

O Conselho Tutelar foi acionado e a mãe das crianças avisada pelos vizinhos.

A mulher contou que os filhos eram cuidados por um parente enquanto ela trabalhava e que as crianças estariam sob responsabilidade do pai delas.